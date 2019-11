Treinador do Santa Clara quer "ultrapassar" Boavista e voltar às vitórias

"Independentemente do adversário, casa ou fora, foram sempre uma equipa extremamente competitiva, agressiva com e sem bola. Conhecemos bem aquilo que vamos encontrar na sexta-feira, mas estamos preparados para ultrapassar este adversário e regressar às vitórias depois deste ciclo difícil de jogos", afirmou o treinador dos açorianos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que se irá realizar na sexta-feira, nos Açores.

João Henriques destacou a "boa temporada" realizada pelos ‘axadrezados', que apenas sofreram sete golos e só foram derrotados em dois encontros, nas duas últimas jornadas, ambas pela margem mínima de 1-0, frente a Vitória de Setúbal e FC Porto.

O técnico de 47 anos espera um "jogo bem disputado" e "difícil" frente a um "histórico" do campeonato, mas reiterou a intenção de conquistar os três pontos, apontando como "objetivo" alcançar a primeira metade da tabela classificativa.

"Sabemos que se conquistarmos estes três pontos passamos automaticamente, pelo menos, o Boavista na tabela classificativa e voltamos a estar na primeira metade da tabela. É esse o nosso objetivo", assinalou.

O treinador do Santa Clara aproveitou igualmente para comentar o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, que ditou uma deslocação ao terreno do FC Porto, mostrando-se com vontade de fazer "história" ao serviço do clube e chegar à "tão desejada final" no Jamor.

"O grau de dificuldade [frente ao FC Porto] obviamente que é máximo. Mas nós, para chegarmos à tão desejada final, e estarmos a fazer história num clube que merece também começar a estar em alguns palcos, precisamos de ultrapassar adversários difíceis e com esse grau de dificuldade", apontou.

O Santa Clara vem de uma vitória para a Taça de Portugal, no reduto do Leixões (da II Liga), na semana passada, por 4-1.

No campeonato, os açorianos não vencem há quatro jogos, com derrotas frente a Benfica (na última jornada, por 2-1) e Sporting de Braga (2-0) e empates com Vitória de Setúbal e Portimonense (ambos 1-1).

Santa Clara, 11.º classificado, com 13 pontos, recebe, na sexta-feira, o Boavista, sétimo, com 15, em encontro da 12.ª jornada da I Liga, marcado para as 19:30 locais (menos uma hora em Lisboa).