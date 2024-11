Treinador do Santa Clara quer “fortalecer” trabalho da época passada

“O que podemos esperar é, em primeiro lugar, transportar aquilo que foi feito a época passada. Queremos é dar continuidade. Não mudar. Dar continuidade e fortalecer ainda mais. Desafiarmo-nos a nós próprios. Temos de ter essa capacidade para nos reinventar”, afirmou Vasco Matos.

O treinador dos açorianos falava em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes do embate frente ao Estoril Praia, no domingo, a contar para a primeira jornada da I Liga de futebol.

Os açorianos vão regressar ao principal escalão do futebol nacional, após terem conquistado o primeiro lugar na II Liga em 2023/24, um ano depois da descida.

Vasco Matos alertou para a competitividade da I Liga e apelou ao grupo para manter a “união, os valores e o espírito combativo”, uma vez que a “adversidade vai ser maior”.

“Temos de ser muito competitivos em todos os jogos. Temos de correr muito e trabalhar muito para lutar pelos três pontos. Por isso, mudar não. Acrescentar algumas coisas, sim. A nossa ideia de jogo, obviamente que vamos alterando algumas nuances, mas o grosso vem da época passada”, adiantou.

O treinador defendeu que a “ambição e a coragem” têm de estar “presentes diariamente” no trabalho da equipa açoriana.

“O mais importante é manter aquilo que foi construído. Os valores internos de toda a gente aqui dentro. O rumo está bem definido. Não há hipóteses aqui de darmos passos em falso. Nós todos sabemos qual é o nosso caminho e todos internamente sabem o que é para ser feito”, reforçou.

Sobre a renovação do contrato até 2026, Vasco Matos disse ser o “reconhecimento de um trabalho de vários departamentos e de muita gente” e agradeceu o apoio da estrutura, mas considerou que o prolongamento do vínculo ao Santa Clara é também um “sinal de alerta”.

“É um sinal de alerta porque se queremos continuar neste rumo todos nós temos de dar ainda mais”, declarou.

O técnico de 43 anos elogiou o Estoril Praia, uma equipa com uma “ideia de jogo bem assinalada”, com “convicções bem identificadas” e orientada por um “treinador com conhecimento do futebol português”.

“Esperamos muitas dificuldades. Nós também estamos a chegar agora à I Liga. Muitos dos nossos jogadores não têm experiência de I Liga. Isso também faz um bocadinho a diferença. É um desafio muito importante para nós. Foi para isso que nós lutamos”, concluiu.

O Estoril Praia vai receber o Santa Clara, no domingo, às 14h30 (hora dos Açores) no Estádio António Coimbra da Mota, num um jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.