Transportes mais caros no ano novo

Nesta edição, o Açoriano Oriental dá conta dos aumentos e descidas de preços já em vigor ou anunciados para este novo ano, bem como das principais alterações no que se refere ao IRS, salário mínimo, pensões e prestações sociais

O jogo onde o Santa Clara saiu derrotado frente ao Tondela é o motivo da imagem da capa de hoje, no jornal onde se noticia a detenção de uma mulher que deixou a filha de 11 anos conduzir, e se faz eco do alerta do presidente da Associação de Bombeiros de Ponta Delgada sobre o número insuficiente de ambulâncias.