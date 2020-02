“Trajectos de uma Vida” mostra pintura de Victor Azevedo em Lisboa

A mostra póstuma, a primeira após a morte do artista terceirense, pretende dar a conhecer a sua obra e extensa biografia, percorrendo todo o seu imaginário ao longo da vida, refere nota. A exposição é promovida por familiares seus.

Um conjunto de telas de pintura modernista vão estar patentes no espaço "Atmosfera M", em Lisboa, até dia16 demarço, contando com a curadoria de Clo Bourgard.

Clo Bourgard considera que esta exposição é “uma viagem empolgante à vida e obra do pintor Victor Azevedo. O pintor dos Açores... o mestre da luz", refere num texto que convida o público, em forma de homenagem, “a conhecer obras inéditas do artista, que possui um percurso intimista muito estimulante e uma obra única, com técnicas específicas de representar a vida quotidiana das paisagens rurais dos Açores e aspetos simbólicos da cultura Portuguesa”.

"Trajectos de uma vida" mostra "não só desenhos e pinturas ao longo da sua carreira, mas também uma mistura de diferentes linguagens. Uma pincelada inesquecível, com contornos ousados ao nível da técnica e estética", acrescenta a artista.

Clo Bourgard destaca ainda "a forma como representa os Açores, Lisboa e outras cidades, com uma frontalidade cognitiva notável", sublinhando que "a série dos Pianos é incrivelmente expectante de som e harmonia musical. Trata-se de um pintor modernista do final do século XX, de viragem para o XXI, em constante evolução para uma linguagem e forma de representação elegantemente estilizada"..

Natural de Angra do Heroísmo, Victor Azevedo faleceu em agosto de 2019, vítima de doença prolongada. O artista açoriano expôs durante várias décadas em vários locais de renome. Um dos dos seus trabalhos mais importantes, "Espírito Santo", está exposto no Vaticano.