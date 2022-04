Trail Run Real Priolo com 500 atletas inscritos

A segunda edição do Trail Run Real Priolo, agendado para o próximo sábado, dia 30 de abril, conta com cerca de 500 atletas inscritos para a prova organizada pela Câmara Municipal do Nordeste.



O número foi avançado pela organização em conferência de imprensa no parque da Ribeira dos Caldeirões. Na ocasião, o autarca do Nordeste, António Soares, destacou que a crescente adesão ao Trail Run Real Priolo vem demonstrar que o Nordeste tem condições de excelência para a prática desportiva em trilhos, em linha com o objetivo do município de promover o concelho pela oferta natural que dispõe.



O autarca sublinhou ainda a importância que este evento desportivo tem na economia local, sobretudo no setor da restauração e do alojamento, por via dos cerca de 500 atletas inscritos, que vai dar movimento ao concelho no fim de semana em que se realiza a prova.

O Trail Run Real Priolo vai percorrer vários trilhos localizados no concelho do Nordeste e que vão proporcionar exigências físicas variadas.

A prova contempla três percursos com distâncias diferentes: longo (com uma distância total de 38 quilómetros), curto (com 15 quilómetros) e uma caminhada (10 quilómetros).



Organizado pela Câmara Municipal do Nordeste, o Trail Run Real Priolo conta com os apoios do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, Associação de Atletismo de São Miguel e Juventude Ilha Verde.



Na ocasião, os responsáveis pelo evento adiantaram que a terceira edição da prova, em 2023, já tem data marcada: 29 de abril.