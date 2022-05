Tourada de Praça com os Salgueiro e os Pamplona

Segundo explica nota de imprensa, a corrida de toiros de praça decorrerá no dia 6 de agosto, a partir das 17h30, na Praça de Toiros Ilha Terceira e contará com os cavaleiros João Salgueiro e o filho João Salgueiro da Costa; e os irmãos Tiago e João Pamplona.





“São figuras conhecidas do nosso público e que muito já abrilhantaram as touradas de praça das Festas da Praia da Vitória. Temos a certeza que será um grande espetáculo tauromáquico, que enaltece as nossas Festas concelhias. E demonstra também o nosso compromisso com as nossas tradições, particularmente a tauromaquia, que tanto diz às nossas gentes e que esta Autarquia apoia sem reserva”, afirmou Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na apresentação da corrida.





Paula Sousa, vereadora com o pelouro da Cultura na autarquia e presidente da Cooperativa Praia Cultural, referiu que “o curro é composto por dois toiros de Rego Botelho, dois toiros da Casa Agrícola José Albino Fernandes e dois toiros de João Gaspar. Nas pegas, teremos os Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os Amadores de Turlock, dos Estados Unidos. São dois grupos que dispensam apresentações e contam com pegas memoráveis nos seus currículos”.





A corrida será abrilhantada pela Associação Filarmónica, Cultural e Recreativa de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo.





Os bilhetes estarão à venda a partir de 4 de julho, na bilheteira da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na Praia da Vitória, na loja da Dra. Serafina Simões, em Angra do Heroísmo, e na Ticketline.





Touradas à corda

Saliente-se que as Festas da Praia da Vitória 2022 contam também com várias touradas à corda, incluindo a tradicional tourada no areal e uma espera de gado para crianças.





“Entendemos que é muito importante organizar um evento para os mais novos, porque são eles o futuro da nossa afición”, explicou Francisco Godinho, da Tertúlia Tauromáquica Praiense, que organiza o cartaz de touradas tradicionais.





Desta forma, no dia 1 de agosto, decorrerá uma espera de gado para crianças.





Nos dias 2 e 3 de agosto, haverá tourada à corda no Juncal e, no dia 4, na Estrada 25 de Abril.





A tradicional tourada na “rua do cemitério” (Rua Pe. Francisco Rocha de Sousa), está agendada para o dia 5 de agosto e a famosa tourada no areal será na tarde do dia 7, na Praia Grande.





As Festas da Praia 2022 decorrem de 29 de julho a 7 de agosto.