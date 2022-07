Título mundial para o ginasta Tiago Pinheiro

Tiago Pinheiro, ginasta do Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD), sagrou-se campeão do mundo de ginástica aeróbica, em Guimarães.

Domingo, na final da categoria de Individual Masculino, escalão Júnior, o ginasta micaelense arrecadou a medalha de ouro na Competição Mundial Por Grupos de Idades, evento que decorreu no Multiúsos de Guimarães.



Após a qualificação em quarto lugar, Tiago Pinheiro subiu ao lugar mais alto do pódio, dividindo-o com Sampo Nousiainem (Finlândia) e Aleksander Mishinkov (Bulgária).

Na edição anterior do evento, e enquanto Juvenil, o ginasta do CAGPD já tinha alcançado um terceiro lugar.



No escalão Juvenil, os ginastas Matilde Cymbron e Manuel Resendes, com apenas 13 e 14 anos respetivamente, subiram ao segundo lugar em Pares Mistos. O par do CAGPD somou mais uma medalha às várias conquistadas em Opens Internacionais ao longo dos últimos anos.

Matilde Cymbron e Manuel Resendes sagraram-se vice-campeões mundiais na categoria par misto do escalão juvenil. O ouro foi para a Turquia e o bronze para a Grã-Bretanha.

O CAGPD esteve presente em várias finais da competição que encerrou domingo e nas quais os ginastas açorianos alcançaram lugares de destaque.



O par Misto júnior Letícia Oliveira/Tiago Pinheiro obteve o quinto lugar a 0,150 do pódio que foi para Bulgária/Espanha e Itália.

Leonor Januário ficou a 0,1 pontos do pódio, obtendo o sexto lugar numa categoria onde o ouro foi para a Grã-Bretanha, a prata para a Grécia e o bronze para a Roménia.

Manuel Resendes também alcançou o sexto lugar no escalão juvenil, onde o pódio foi para Espanha, Itália e Bulgária.

Na categoria grupo juvenil, onde só um pode competir por país, Matilde Cymbron, Júlia Alves, Sofia Amaral, Camila Pires e Miriam Moutinho conseguiram o sexto lugar. O pódio foi para Bulgária/ Hungria e Grécia.

O trio júnior Neuza Rocha/Tiago Pinheiro/ Leonor Januário não se qualificou para a final porque ficou a 0,1 do apuramento. Os ginastas micaelenses classificaram-se em nono lugar entre 27 trios participantes.



A Competição Mundial Por Grupos de Idades de Ginástica Aeróbica, decorreu entre os dias 10 e 12 de junho, no Multiúsos de Guimarães e contou a participação de 316 ginastas de 25 países.



Esta competição antecede o Campeonato do Mundo da disciplina que decorre também no Multiúsos de Guimarães, na próxima semana, um evento dedicado apenas ao ginastas Seniores.



O ginasta micaelense Rui Cansado vai tomar parte no evento onde representará a seleção nacional nas categorias de Individual Masculino, Par Misto e Grupo.