Tino de Rans lamenta não eleição mas já pensa no próximo desafio eleitoral

Para Vitorino Silva, apesar do Tino de Rans ser “muito conhecido”, houve uma tentativa de não associar o Tino ao RIR. Se assim não fosse, garantiu, o partido obteria muitos mais votos.

“Estamos orgulhosos, conseguimos um bom resultado”, disse Vitorino Silva, lembrando que as sondagens lhe davam zero por cento de votos.

Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, lamentou a não eleição de deputados, mas prometeu voltar à luta e talvez antes das próximas autárquicas, pois acredita que o próximo Governo vai cair antes do fim da legislatura.

