'Tibete, na sombra do teto do mundo', de Carlos Brum Melo

Através deste ensaio fotográfico, o autor convida a uma jornada entre Lhasa e Rongbuk (campo base do Evereste), que “percorre a ancestral ligação do budismo ao povo tibetano até à inquietante relação política atualmente vigente, entre o povo tibetano e a República Popular da China”, refere nota.





A exposição, concebida para a comunidade universitária, já esteve patente nas Universidades do Porto, Lisboa, Coimbra e ISCAC - Coimbra Business School, no 'Montanha Pico Festival 2018', no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e no 30.º aniversário da ICT - International Campaign for Tibet, na Bibliothèque Solvay, em Bruxelas.





A mostra fica patente até 3 de junho.