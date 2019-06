Tibério Dinis sublinha excelência da produção biológica em ascensão na Praia da Vitória

As mais lidas

“Nos últimos anos temos verificado uma grande aposta ao nível da produção biológica, algo que se reflete no franco crescimento deste género de produtos aqui na Praia da Vitória e também na ilha Terceira e nos Açores. Este facto inegável tem por base o trabalho e dedicação dos produtores que se reflete na qualidade desta produção, o que contribui significativamente para o desenvolvimento da economia local, assim como todo o dinamismo presente na ilha e Região”, destacou o responsável municipal, em nota de imprensa.

"A produção biológica prima pela qualidade e excelência sendo - e dado o seu franco crescimento - um forte contributo na dinamização da economia do concelho da Praia da Vitória”, referiu o presidente da autarquia praiense, Tibério Dinis, na abertura da VI Bio Feira, que decorreu no Paul da Praia da Vitória.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok