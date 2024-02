Tiago Pereira foi segundo no triplo salto do meeting de Torun

A marca confirma a qualificação direta para os Campeonatos da Europa de Roma, sendo a primeira vez que o saltador do Sporting salta para lá dos 17,00 metros em ‘indoor’, tendo como melhor resultado ao ar livre os 17,11.

Tiago Pereira, que tinha como melhor 16,90 metros, em dezembro passado, passa a ser o quarto luso a superar aquela 'barreira' em pista curta, depois de Pedro Pichardo, recordista nacional, Nélson Évora e Carlos Calado.

O vencedor do concurso em Torun, num dos sete meetings de Ouro da World Athletics, foi o italiano Andy Diaz, com 17,61, novo recorde transalpino e melhor marca mundial do ano.

Diaz, de 28 anos, nasceu em Cuba e naturalizou-se italiano em fevereiro de 2023, sendo esta a primeira época completa pelo novo país.

No mesmo meeting, o cubano Roger Iribarne, do Benfica, foi terceiro classificado nos 60 metros barreiras com a marca de 07,57 segundos, o seu melhor da época.

A grande marca da reunião pertenceu ao etíope Selemon Barega, que venceu os 3.000 metros em excelentes 07.25,82 minutos, a dois segundos do recorde do mundo, nova melhor marca mundial para 2024.

Os 1.500 metros femininos também valeram a liderança mundial do ano, para a etíope Freweyni Hailu, com 03.55,28.