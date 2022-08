Texas sofre precipitações históricas após meses de seca

Algumas áreas em Dallas-Forth Worth viram mais de 25,4 centímetros de chuva em 24 horas, o que é considerado um acontecimento único num ano, segundo noticiaram hoje os meios de comunicação locais.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu um aviso de risco de inundação, que foi prolongado até às 20:00 horas locais de hoje (01:00 TMG de terça-feira).

Assim, é esperada uma precipitação de 5 a 12 centímetros na zona de Dallas-Forth Worth, com precipitações que chegam a atingir 20 centímetros em algumas zonas.

O período entre 21 e 22 de agosto é o segundo com maiores precipitações em 24 horas registado, de acordo com o NWS.

Aquela zona está também perto de bater o recorde do mês de agosto com a maior precipitação alguma vez registada, com um total de 25,6 centímetros, disseram os meteorologistas.

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostraram avenidas transformadas em rios pela chuva, veículos submersos na água e algumas pessoas que tiveram mesmo de nadar para sair dos seus carros, quase completamente cobertos pela água das cheias.

As chuvas torrenciais surgem depois de uma temporada de seca que tem afetado grande parte do norte do Texas nos últimos meses.

O Texas é o mais recente estado americano a sofrer inundações: Missouri, Ilinóis e Kentucky também foram atingidos por fortes chuvas nas últimas semanas. A precipitação neste último estado fez mais de 30 mortos.