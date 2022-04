Covid 19

Testagem gratuita na Ribeira Grande

A Câmara Municipal da Ribeira Grande vai promover, na próxima quinta-feira, dia 30 de dezembro a realização de testes antigénio à Covid 19.



A testagem gratuita terá lugar, no Teatro Ribeiragrandense, entre as 10h30 e as 18h00.



Os resultados estarão disponíveis em 15 minutos, sendo emitido um certificado com o respetivo resultado.