Testagem alargada à população do Corvo na sexta-feira

Autoridade de Saúde Regional refere que, até à data, não foram identificados mais casos ou utentes sintomáticos no Corvo, mantendo-se os contactos próximos de alto risco em isolamento profilático, mas foram promovidas novas testagens.

Desta foram, esta quarta-feira, foram efetuadas 24 colheitas na ilha do Corvo que foram enviadas para o SEEBMO, na Terceira, aguardando-se o resultado destas análises. Ainda hoje, será efetuada a testagem com testes rápidos de antigénio aos utentes do lar de idosos e aos seus funcionários.

Na próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro, entre as 9 horas e as 18 horas, decorrerá uma testagem alargada à população do Corvo, a qual terá lugar no pavilhão da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira.

A nota da ASR, diz também que na segunda-feira, foram efetuados 18 testes por metodologia RT-PCR na ilha do Corvo, todos com resultado negativo.