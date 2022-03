Tertúlia paleográfica sobre carta régia sábado na Biblioteca de Angra

Nesta tertúlia far-se-á a análise de uma carta régia elaborada em nome de D. Sebastião, na Vila de Sintra, em 1568. O objetivo desta carta passava por declarar o aumento dos ordenados dos vigários do Bispado na Ilha Terceira, consoante o número de fogos (moradias) de cada freguesia. As tertúlias, que decorrem no primeiro sábado de cada mês, são orientadas por João Manuel Diniz da Silva Ventura.

Natural da ilha Terceira, João Ventura é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos Ingleses e Alemães, pela Universidade de Coimbra, com especialização em Ciências Documentais, ramo de Arquivo, pela mesma Universidade. De 2004 a 2007, colaborou com o Centro de Conhecimento dos Açores, onde se deu início à digitalização dos Registos Paroquiais, sendo posteriormente arquivista da Direção Regional da Cultura. As inscrições poderão ser feitas através do endereço eletrónico: [email protected] ou através do número 295 401 000.