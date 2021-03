Terry Costa estreou 'Monstro' no meio da mata do Pico

Segundo nota, uma experiência única para uma audiência limitada, devido às restrições, Terry Costa apresento,u nos últimos dois meses, várias vezes este novo trabalho, sempre retocando, e ainda com espaço para momentos improvisados ou incentivados pela audiência.





“Não havia telemóveis, nem bombons, nem sacos ou sacolas, apenas seres humanos dispostos a comungar uma abundância de imagens e sons, ao ar-livre, no meio da mata da MiratecArts Galeria Costa”, disse Terry Costa, citado em nota.





Terry Costa referiu, ainda, que “nesta primeira saída ao público, escolhi ser uma audiência que não nos conhecíamos pessoalmente, assim estando na mesma situação uns para com os outros, e eu próprio como artista, também conseguir uma relação diferente para com quem se aventurou”, explicando que as pessoas tiveram que se registar com antecedência para serem escolhidas como audiência e tinham que se apresentar sozinhas no local combinado para o evento.





“"Quando cheguei à propriedade e pediram o meu telemóvel e revistaram-me fiquei logo a pensar no que me vim meter", escreveu o J, no livro de notas em que todos os participantes tinham que deixar algo escrito antes de abandonarem a experiência; enquanto Mariana deixou uma página de emoções para o artista: "… fez-me rir, pensar e chorar... Tenho que digerir melhor o que acabou de acontecer, é que não pareceu ser real, mas estávamos e estamos todos consigo"”, lê-se na nota.





'Monstro' é um projeto em coprodução com entidades do Canadá, Japão e MiratecArts em Portugal, com imagem promocional por Helder Gonçalves. Esta fase do projeto, que conta com o apoio da Direção Regional da Cultura, termina na ilha do Pico este mês de março. Terry Costa pretende desenvolver a peça para futuras apresentações além dos Açores.