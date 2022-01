TERINOV acolhe Azores Info Days

Trata-se de um evento que irá levar empreendedores internacionais ao ecossistema científico e empresarial do TERINOV, “dando espaço para a criação de parcerias e sinergias entre projetos, originários de países como Espanha, Letónia e Eslovénia. Também irão participar neste evento empreendedores vindos de São Miguel e de Portugal Continental”, indica comunicado.

O Azores Info Days é uma iniciativa que se “enquadra na missão do TERINOV e surge no seguimento do Azores Accel, um programa de aceleração desenhado para apoiar e desenvolver projetos empresariais de base científica e tecnológica, aplicados a setores como o agroalimentar e biotecnologia, contribuindo assim para exploração económica, através da inovação, dos recursos endógenos dos Açores”, explica a mesma nota.

Decorrerá apresentações, reuniões com parceiros locais e regionais e visitas a infraestruturas de entidades ou negócios ligados ao setor Agroalimentar e da Biotecnologia, como por exemplo, a empresa de inserção social “As Nossas Quintas”, a “Quinta dos Açores” e o Instituto de Investigação e Tecnologia da Agronomia e Meio Ambiente (IITAA), na Universidade dos Açores.