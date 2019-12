Terceira acolhe Congresso Anual do Global Sustainable Tourism Council

Sob o tema 'Navigating the Way Forward in Sustainable Tourism', o Congresso irá debruçar-se sobre áreas como 'Smart & Sustainable Destination Management', 'Market Opportunities and Challenges for Sustainable Products' e 'Is Tourism Responding to Climate Change?'.





Trata de um dos maiores eventos em termos internacionais sobre o desenvolvimento sustentável, sendo um “verdadeiro momento de partilha, debate e reflexão, não só sobre esta temática a nível internacional, mas, sobretudo a nível regional e nacional, tendo em conta o processo em curso de certificação dos Açores como Destino Turístico Sustentável, que se pretende alcançar até ao final do presente ano e que foi anunciado em 2017 na Conferência “Açores 2017: no rumo do Turismo Sustentável”, adianta nota de imprensa.





Saliente-se que a Global Sustainable Tourism Council esta é uma organização não governamental independente e neutra que congrega agências das Nações Unidas, ONGs, governos nacionais e regionais, DMCs, hotéis, operadores turísticos, pessoas e comunidades que se esforçam para alcançar as melhores práticas de Turismo Sustentável.