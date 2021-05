Temporada Cultural 2021 apresenta concerto “Correspondências” esta noite

A Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, através da Direção Regional da Cultura (DRC), promove esta noite, dia 22 de maio, a partir das 20h30, a emissão do concerto “Correspondências”, pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada, na RTP Açores, com transmissão no dia seguinte, dia 23, pelas 18h00, na página do Facebook da DRC (www.facebook.com/culturacores).

Gravado no Teatro Micaelense, parceiro neste evento, o concerto apresentará um repertório de câmara para sopros do século XX, assente em compositores franceses, sendo o programa dedicado quase exclusivamente a obras de Poulenc, Saint-Saëns, Ibert, Gaubert e Elgar, que efetuarão um universo musical de correspondências, nas quais se misturam sofisticação, ironia, neoclassicismo e modernidade.

Segundo a diretora artística, os temas de Francis Poulenc e Camille Saint-Saëns que serão interpretados em “Correspondências” são considerados obras de maturidade, uma vez que ambos os compositores escreveram sonatas para sopros e piano nos últimos anos das suas vidas.

De Jacques Ibert, compositor contemporâneo de Poulenc, irá ser escutado um quinteto e um trio de sopros, sendo o programa completo por uma elegante peça de Philippe Gaubert, compositor menos conhecido (exceto para os flautistas), e uma fascinante obra de Edward Elgar, figura central da música inglesa.