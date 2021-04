Teletrabalho abre nova oportunidade no mercado imobiliário

O modelo de teletrabalho poderá representar uma nova oportunidade de negócio para o setor imobiliário nos Açores.



Ricardo Moura, gerente da ERA em Ponta Delgada, considera que devido à qualidade de vida na Região existe procura de estrangeiros a mudarem-se para os Açores.

“Já começamos a ter alguma procura de pessoas a procurar arrendamentos de longa duração e a pretender uma opção de compra do imóvel. Isto é um sinal que vai existir um mercado direcionado para estes clientes”, afirmou.



A imobiliária já promove visitas virtuais aos imóveis, com o objetivo de permitir mostrar as casas em segurança neste tempo de pandemia. Este método permite aos residentes no estrangeiro avaliarem o imóvel antes de fechar um negócio.

O responsável da ERA em Ponta Delgada garante que o mercado imobiliário atravessa um bom momento, existindo taxas de financiamento atrativas e muita procura pela compra de imóveis. “O primeiro trimestre de 2021 foi bastante melhor que o primeiro trimestre do ano passado”, indicou.

Ricardo Moura, diretor da ERA de Ponta Delgada, mostrou-se ainda satisfeito com o facto da ERA ser reconhecida como uma Marca de Confiança pelo sexto ano consecutivo.

“Este reconhecimento foi obtido através de uma sondagem. É um sinal que os portugueses consideram que a ERA é uma imobiliária de eleição. É o fruto do trabalho das várias agências a nível nacional. Ser reconhecido como uma Marca de Confiança é muito importante para quem medeia um negócio e promove um consenso entre ambas as partes. É um trabalho que exige um grande profissionalismo e seriedade no mercado. Só assim conseguimos fidelizar os clientes”, frisa.