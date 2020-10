“Quero libertar a sociedade e a economia das amarras do governo”, é o título da entrevista a José Manuel Bolieiro, presidente do PSD/Açores, em destaque na capa do Açoriano Oriental.

Assistentes operacionais do HDES admitem fazer greve.

Germano de Sousa abre laboratório de despiste da Covid-19.

Comerciantes obrigados a colocar cinzeiros à porta.