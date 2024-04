Teatro Ribeiragrandense acolhe 9.º edição da Noite do Sketch

Segundo o comunicado, nesta edição, a Pontilha traz a palco “diversas gerações que, ao longo dos anos, contribuíram para o desenvolvimento da sua atividade”, contando com “cerca de 12 artistas que irão apresentar um conjunto de pequenas peças de teatro humorísticas”.

“O destaque desta edição vai para o Grupo de Teatro Alpendre, Gonçalo Sítima e Isabel Medeiros que se deslocam da ilha Terceira e de Portugal Continental, respetivamente, para participar nesta edição”, destaca a organização.

O evento irá contar também com a participação da AJURPE e da habitual apresentação do Grupo de Teatro da Pontilha.

A programação da Noite do Sketch prevê também a organização de um workshop de Teatro do Improviso intitulado “Todos são capazes”, com o ator Gonçalo Sítima, que “pretende trazer ao de cima o ator-improvisador que está dentro de cada um de nós”, realça a Pontilha.

A inscrição no workshop tem um custo de 25 euros e pode ser realizada através do e-mail [email protected], enquanto os bilhetes para o evento podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense e na BOL.