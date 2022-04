O destaque do desporto vai para uma grande entrevista com o campeão dos Açores de ralis de 2021, Rúben Rodrigues, em que este recorda os momentos mais marcantes da temporada e fala dos objetivos para 2022.



A entrevista com o presidente da cooperativa agrícola Bom Pastor é outro destaque do jornal. Vitoriano Medeiros Falcão fala do crescimento do volume de negócios em 2021 para cerca de 25,5 milhões de euros, apesar dos tempos difíceis que se vivem na lavoura.