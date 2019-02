Teatro Micaelense promove oficina de cinema de animação

As mais lidas

A inscrição na oficina tem um preço de 10 euros e pode ser realizada na bilheteira do Teatro Micaelense. As crianças podem ser acompanhadas de um adulto, sem custos adicionais.

Fazendo uma mescla das particularidades do cinema de animação e da imagem real, serão explorados alguns princípios básicos da animação de imagens: linhas de ação, troca de objetos e cenários, movimentos de aceleração e desaceleração. O Teatro e o espaço circundante serão os motes para a criação de pequenas narrativas visuais.

Dando continuidade ao plano formativo iniciado com a oficina de brinquedos óticos, Vítor Silva orienta agora uma oficina de pixilação. De acordo com nota informativa, esta é uma técnica de cinema de animação, que consiste em fotografar cada instante de uma ação sequencial de uma pessoa ou objeto, de forma a criar a ilusão de movimento contínuo.

O Serviço Educativo do Teatro Micaelense promove, no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, das 14 horas às 18 horas, uma nova oficina de cinema de animação, concebida e orientada por Vítor Silva.

