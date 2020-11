Teatro Micaelense exibe "Uma vida escondida"

Baseado em factos reais, "Uma vida escondida" retrata a história verídica de Franz Jägerstätter (1907-1943), um camponês e objetor de consciência austríaco. Franz leva uma vida simples, mas gratificante, na quinta da família na aldeia montanhosa de St. Radegund, quando em 1940 é convocado para o treino militar do exército nazi, no início da Segunda Guerra Mundial. Franz é incapaz de dedicar a sua lealdade a uma causa que considera injusta, uma posição que o colocará em conflito direto com os membros da sua aldeia, com a sua Igreja e até mesmo com a sua família, refere nota.



Estreado em Cannes, em maio de 2019, este drama histórico marca o regresso à realização do norte-americano Terrence Malick ("A Barreira Invisível", "A Árvore da Vida", "A Essência do Amor", "Cavaleiro de Copas").



No elenco estão os atores August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist e Bruno Ganz.