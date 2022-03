Teatro Micaelense exibe "Poesia sem Fim" de Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky, um dos mais ousados realizadores vivos, define o seu filme com “uma autobiografia imaginada”. Tomando a sua história de vida como ponto de partida, o realizador inicia sua trajetória em Tocopilla, pequena cidade do deserto chileno onde cresceu tendo a imaginação como sua principal aliada.





Sara Leal nasceu no Porto, cresceu nos Açores, estudou e trabalhou em Lisboa e depois em Nova Iorque, indica nota.





Regressou aos Açores, onde tem desenvolvido trabalho, sobretudo, no cinema. É autora de uma longa-metragem sobre a Fajã de Santo Cristo e de outra sobre o Carnaval da Ilha Terceira.





Fundou a produtora Alga Viva com Nuno Costa Santos, dando início a uma coleção de filmes sobre autores açorianos, com o filme “J.H. Santos Barros - Fazer Versos Dói”.





No âmbito do I laboratório em movimento do Fuso Insular, elaborou uma curta-metragem onde explora a temática do processo criativo num diálogo com Clarice Lispector, no ano em que se celebra o centenário do nascimento da escritora. Faz videoinstalação, fotografia, que raramente mostra, e escreve.