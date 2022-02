Teatro Micaelense exibe Nomadland

Inspirado na obra “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” (2017), um livro autobiográfico de Jessica Bruder, o filme conta a história de Fern (Frances McDormand), 60 anos, viúva, que após ser despedida de uma empresa, onde trabalhou durante anos, decide abandonar a cidade onde sempre viveu com o seu marido, vendendo todo o seu património, e fazendo-se à estrada. Ao longo do caminho, vai encontrando nómadas como ela, o que faz com que vá alterando a sua forma de ver o mundo e a humanidade.



Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza e do Prémio do Público do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), Nomadland recebeu também os Globos de Ouro de melhor filme dramático e melhor realização e os Óscares de melhor filme, realizador e atriz principal.



As Noites de Cineclube resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube.