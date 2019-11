Teatro Micaelense exibe "Em Chamas", de Lee Chang-Dong

Em “Em Chamas”, Jongsu, que trabalha como estafeta, sai para um serviço e encontra Haemi, uma jovem que outrora foi sua vizinha e que num instante o seduz. Quando ela regressa de uma viagem a África, apresenta-lhe Ben, um jovem rico e enigmático. Certo dia, Ben fala-lhe do seu passatempo secreto. Pouco tempo depois, Haemi desaparece.





Estreado no Festival de Cinema de Cannes, em 2018, “Em Chamas” é um drama com toques de mistério, realizado, escrito e produzido por Lee Chang-Dong ("Oásis", "Poesia"), que se inspira no conto "Os Celeiros Incendiados", incluído na compilação "O Elefante Evapora-se", da autoria do aclamado escritor japonês Haruki Murakami.

As Noites de Cineclube resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube. Os bilhetes têm um preço de €4 (€2,50, para os sócios do 9500) e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.