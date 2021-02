Desta forma, e para preparação de um vídeo de comemoração, o Teatro Micaelense convida todas as pessoas, público e artistas, a enviar um pequeno vídeo (com cerca de 1 minuto e meio, no máximo) no qual seja dado testemunho de memórias experienciadas no Teatro, desde a sua inauguração, a 31 de março de 1951, refere nota.





Os vídeos com os testemunhos devem ser enviados até ao dia 14 de março, para o email info@teatromicaelense.pt.