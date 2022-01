Teatro Micaelense apresenta PDLJazz com eventos fora de portas

O Teatro Micaelense apresenta o PDLJazz, entre os dias 4 e 6 de novembro, com espetáculos de música, mas estende também o evento para fora de portas, através de parcerias com diferentes instituições da cidade de Ponta Delgada.

Segundo o comunicado, já na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, será inaugurada no Parque Atlântico uma exposição de fotografia, intitulada “As Expressões do Jazz”, da autoria de Fernando Resendes, ficando disponível ao público até ao dia 7 de novembro.

No dia 3 de novembro, o Teatro Micaelense irá realizar uma ‘masterclass’ de trompete com a artista Yazz Ahmed, dirigida a alunos do segundo e sétimo grau de ensino do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

No plano de atividades do evento, o Teatro conta ainda com a venda de discos, pela loja La Bamba Bazar Store, e uma mostra bibliográfica sobre jazz, retirada do acervo da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada.

O Teatro adianta ainda que, nos dias dos espetáculos do PDLJazz (4, 5 e 6 de novembro), “vários espaços noturnos da cidade de Ponta Delgada – Lavajazz, Raiz e Baía dos Anjos – darão continuidade ao festival, com programação própria. Esses eventos acontecerão depois dos espetáculos no Teatro Micaelense”, refere a nota.

De referir que o PDLJazz é uma iniciativa do Teatro Micaelense que tem como objetivo “afirmar o jazz, não só na agenda da cidade de Ponta Delgada, como também na ilha e no arquipélago, integrando-se no circuito de referência dos festivais de jazz do país”.

O cartaz do festival conta com nomes como Yazz Ahmed, Cristóvão Ferreira e os Tord Gustavsen Trio, podendo os bilhetes ser adquiridos na bilheteira online (teatromicaelense.bol.pt) ou no próprio Teatro.