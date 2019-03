Teatro Meridional apresenta “O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão” no Teatro Micaelense

O Teatro Micaelense, é palco amanhã, dia 23 de março, pelas 21h30, do “O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão”, levado a cabo pelo Teatro Meridional, uma peça de Eric-Emmanuel Schmitt, com encenação de Miguel Seabra, que partilha a interpretação com Rui Rebelo (música).

De acordo com nota, em “O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão”, Momo, um rapazinho judeu de onze anos, na cidade de Paris dos anos 60, torna-se amigo do velho merceeiro árabe da rua Bleue.

Mas as aparências iludem: o Senhor Ibrahim, o merceeiro, não é árabe, a rua Bleue não é azul e o rapazinho talvez não seja judeu

“O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão”, Prémio do Público no Festival Internacional de Teatro de Almada 2012, segue uma das linhas de trabalho do Teatro Meridional, que se prende com a encenação e adaptação de textos maiores da dramaturgia mundial, prosseguindo um formato de espetáculo contado na voz de um único ator e acompanhado por um músico.