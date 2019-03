Team Hyundai Portugal procura bom resultado na prova dos Açores

A dupla Bruno Magalhães e Hugo Magalhães, do Team Hyundai Portugal, chega aos Açores, apontando um bom resultado no Azores Rallye, naquela que é a primeira prova do ERC de 2019, do Campeonato dos Açores de Ralis e a segunda do Campeonato de Portugal de Ralis.

Pelo segundo ano consecutivo, o Team Hyundai Portugal marca presença na prova açoriana, cabendo à dupla Bruno Magalhães e Hugo Magalhães colocar o Hyundai i20 R5 nas posições cimeiras da prova.

De acordo com o piloto, citado em comunicado, “a prova de Fafe foi importante para tirarmos ilações e agora sinto que estamos mais preparados e competitivos”.

Bruno Magalhães, que já venceu a prova dos Açores em 2008, 2010 e 2017 - ano em que se sagrou vice-campeão da Europa de ralis - refere ainda que “os Açores são um sítio especial para mim e uma prova que qualquer piloto ambiciona ganhar, pela importância do rali, pela beleza dos troços e pela atmosfera de todo o evento. Este ano estamos focados no Campeonato de Portugal de Ralis e o nosso grande objetivo é recolher o máximo pontos para o campeonato. A equipa tem trabalhado muito para termos o melhor set up no Hyundai i20 R5 e acredito que vamos estar mais fortes nos Açores”, disse o tricampeão nacional que conta com a experiência do navegador Hugo Magalhães.





Refira-se que esta terça-feira, pelas 18h30, a dupla Bruno Magalhães e Hugo Magalhães irá estar no concessionário Hyndai em Ponta Delgada, Auto Êlge, para uma sessão de autógrafos.