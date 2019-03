Team Hyundai Portugal em sessão de autógrafos

A sessão de autógrafos teve lugar no concessionário Hyndai em Ponta Delgada, Auto Êlge, altura em que os amantes do desporto automóvel tiveram a oportunidade de verem as cores do Hyundai i20 R5 para a prova açoriana.

Recorde-se que o Azores Rallye, é a primeira prova do ERC de 2019 e do Campeonato dos Açores de Ralis e a segunda do Campeonato de Portugal de Ralis.





Bruno Magalhães, que já venceu a prova dos Açores em 2008, 2010 e 2017 - ano em que se sagrou vice-campeão da Europa de ralis - aponta para um bom resultado na edição deste ano.