Taxas dos EUA preocupam Federação Agrícola

O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, diz estar preocupado com o impacto da taxa aduaneira adicional de 25% dos Estados Unidos da América (EUA) nos queijos e produtos lácteos açorianos. “Isto vai dificultar principalmente a venda de queijo de São Jorge para o mercado americano”, salientou Jorge Rita, que ressalvou estar também preocupado com “o facto de essas taxas aduaneiras também terem sido levantadas para outros países produtores de queijo para os EUA”, o que poderá significar a existência de “excedentes dentro da União Europeia que, obviamente, farão concorrência àqueles que já existem”.

Impacto do aumento das taxas aduaneiras dos EUA nos queijos e produtos lácteos açorianos preocupam Federação Agrícola dos Açores

