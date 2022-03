Taxa de execução do Plano de Investimento dos Açores atinge 80,5%

De acordo com o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva, “à data de 14 de dezembro, atingiu-se uma execução de 589,3 milhões de euros da dotação prevista de 732 milhões de euros de investimento público, representando uma taxa de execução global de 80,5%”.

Citado em nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, Bastos e Silva destacou que esta taxa de execução “compara-se favoravelmente à taxa de execução final de 2020 [ano em que o PS ainda estava no Governo], que se limitou a 75,7%”.

“Em termos absolutos, os 589 milhões de euros executados até 14 de dezembro de 2021 comparam-se também favoravelmente aos 567 milhões de euros executados em 2020”, frisa o governante.

Bastos e Silva refere que o facto de o Governo Regional “ter já ultrapassado a taxa de 80% de execução do Plano de investimentos de 2021, num ano de pandemia, em que o Orçamento e Plano apenas vigoram durante sete meses, vem confirmar a assinalável qualidade das estimativas efetuadas, por comparação com o passado, uma vez que, nos últimos dez anos, a taxa média de execução do Plano fixou-se em 76,3%, sendo superior a 80% por apenas três vezes”.

Devido ao facto de terem havido eleições legislativas regionais em outubro de 2020, o Plano e Orçamento do Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS/PPM, foi submetido para apreciação e votação no parlamento regional mais tarde do que o habitual.