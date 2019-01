Taxa de desemprego terá ficado nos 6,7% em dezembro, igual a novembro

As mais lidas

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 17,6% e 5,8%, respetivamente, com a primeira a diminuir 1,7 pontos percentuais em relação a novembro, enquanto a segunda aumentou 0,1 pontos percentuais.

Em dezembro de 2018, a população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 346,2 mil pessoas – manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior (novembro de 2018), aumentou 1,5% (5,0 mil) relativamente a três meses antes (setembro de 2018) e diminuiu 15,8% (65,0 mil) em comparação com o mês homólogo.

Comparando com o mês precedente, a população desempregada aumentou em 2,7 mil pessoas (0,8%) e a população empregada aumentou em 1,4 mil pessoas (o que corresponde a uma variação relativa quase nula).

"Em novembro de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,7%, mais 0,1 pontos percentuais que o valor do mês anterior, menos 0,2 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 1,4 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017", refere o INE.

A taxa de desemprego terá ficado nos 6,7% em dezembro, de acordo com a estimativa provisória publicada, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que reviu em alta a taxa apurada em novembro também para os 6,7%.

