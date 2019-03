Taxa de desemprego manteve-se nos 6,6% em janeiro e caiu para 6,3% em fevereiro

O INE reviu em baixa de uma décima o valor da estimativa provisória divulgada há um mês para a taxa de desemprego de janeiro, que afinal foi de 6,6%, o mesmo valor do mês anterior e menos 1,2 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2018.

Em janeiro de 2019, a população desempregada foi estimada em 340,8 mil pessoas, tendo diminuído 0,7% (2,3 mil) em relação a dezembro de 2018, 0,5% (1,6 mil) em comparação com outubro de 2018 e 15,7% (63,3 mil) relativamente a janeiro de 2018, depois de uma revisão em baixa de 2% (7,1 mil) da estimativa provisória.

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 17,6% e 5,7%, respetivamente, com a primeira a diminuir face aos 18,0% de dezembro, enquanto a segunda manteve o mesmo valor do mês anterior.

O valor provisório estimado pelo INE para fevereiro (6,3%) é o mais baixo desde agosto de 2002, representando uma diminuição de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 1,3 pontos percentuais em comparação com fevereiro de 2018.

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos para fevereiro foram estimadas em 16,4% e 5,6%, respetivamente, tendo ambas diminuído em relação ao mês precedente (1,2 pontos percentuais a primeira e 0,1 pontos percentuais a segunda).