Taxa de desemprego diminui para 6,5% em fevereiro e 6,4% em março

As mais lidas

Segundo o INE, “em fevereiro de 2019 a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior, em 0,2 pontos percentuais ao de três meses antes e em 1,1 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2018”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok