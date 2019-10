Taste Azores de regresso a Lisboa e promete mais diversidade de produtos

No próximo dia 30 de outubro o evento Taste Azores regressa a Lisboa numa 3ª edição que irá “reforçar a estratégia da Marca Açores em território continental”, garante Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional dos Açores.

O Taste Azores realiza-se desde 2017, na praça central do Centro Colombo, em Lisboa, numa iniciativa desenvolvida pela Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores através da SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e integrada na estratégia da Marca Açores.



De acordo com o vice-presidente do executivo regional, a evolução da Marca Açores, fruto do seu crescimento, vai cada vez mais notar-se na sua estratégia.



“Se, numa fase inicial tivemos uma enorme adesão do setor agroalimentar, neste momento as atenções viram-se para os serviços e estabelecimentos o que será também visível nesta 3ª edição do Taste Azores, não deixando claro, de reforçar todo o trabalho que tem vindo a ser feito em todas as áreas abrangidas por este Certificado pela Natureza”, afirma, citado em nota.

Sérgio Ávila refere que a evolução tem sido “gradual e muito positiva o que fazendo uma retrospetiva deste evento em particular, e da estratégia Marca Açores em território continental no geral, mostra-nos que estamos no bom caminho, com uma trajetória muito coerente e direcionada a um público muito especifico que está cada vez mais próximo de nós - em muito devido ao turismo, mas não só – e com grande margem ainda de crescimento”.

O aumento da procura e consequentemente da oferta dos produtos e serviços açorianos, em território nacional, tem vindo a crescer “significativamente” o que, de acordo com o vice-presidente do governo, se deve sobretudo “ao esforço e trabalho das empresas açorianas e ao facto de conseguirmos, com a Marca Açores, ter uma imagem unificadora, facilmente identificável pelo consumidor, que garante a qualidade e origem dos nossos produtos e serviços, impulsionada através de diferentes iniciativas que vão desde as feiras nacionais e internacionais com um carácter B2B - Business to Business como o SISAB a a Fancy Food New York , aos eventos com um carácter de B2C - business to Consumer como o Taste Azores”.

Além destes eventos que contam com a participação direta das empresas açorianas, Sérgio Ávila destaca todo o trabalho que tem vindo a permitir a consolidação dos Açores no mercado nacional: “Temos percorrido o país com diferentes ações, desde as pequenas ações do Roashow Taste Azores que se realizam desde o ano passado e que contemplam a oferta dos nossos produtos e serviços em meios mais pequenos e específicos. Realizámos campanhas nas grandes superfícies, como por exemplo, em 2016 no grupo Sonae, em 2017 no grupo Auchan, em 2018 no grupo Makro e desde 2016 e com uma periodicidade anual nos supermercados El Corte Inglés, onde, aliás, continuamos a crescer significativamente”.

O governante sublinha ainda que este crescimento tem impacto direto nas produções e nas exportações. “Só este ano conseguimos um aumento do volume de vendas dos nossos produtos nos supermercados El Corte Inglés de Lisboa e Gaia, durante a campanha que decorreu no passado mês de setembro, de cerca de 35%, face à campanha do ano passado. Além deste aumento que muito nos orgulha, é importante sublinhar que a parceria que temos com o El Corte Inglés Portugal desde 2016 tem permitido anualmente a entrada em gama permanente de centenas de novas referências”.

Especificamente para o evento Taste Azores deste ano, o vice-presidente do Governo dos Açores, anuncia que haverá novidades, as quais passam pelo aumento do número de empresas participantes – no total serão 26 empresas participantes, ou seja, mais uma do que o ano passado e mais cinco do que em 2017 – e pela maior diversidade da oferta de produtos e serviços.

Este ano participam, pela primeira vez, uma empresa de alojamento com um conceito de Glamping – Parque de Campismo Rural e uma empresa de artesanato.

Novidades estas, a que se junta também e, pela primeira vez, uma Happy Hour que pretende estimular um maior consumo dos produtos e serviços disponíveis no Taste Azores 2019, bem como um maior apelo à visita do espaço por parte dos consumidores.

Entre 30 de outubro e 3 de novembro, o Taste Azores permitirá às empresas açorianas, detentoras do selo Marca Açores, darem a conhecer os seus produtos e serviços num dos maiores centros comerciais da Península Ibérica.