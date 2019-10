Taste Azores conta com a participação de 26 empresas açorianas

A 3ª edição deste evento conta com a participação de empresas do setor agroalimentar, de serviços, de artesanato e estabelecimentos de hotelaria e restauração que têm em comum a adesão ao selo “Marca Açores – Certificado pela Natureza”, adianta nota.





O espaço concebido para a 3ª edição Taste Azores será de "promoção global do potencial da economia regional, mas proporcionará condições de trabalho às empresas participantes, em espaços individualizados, que permitam de forma autónoma a venda direta de produtos/serviços e o desenvolvimento de atividades promocionais, estando prevista para este ano a possibilidade de fazer uma apresentação da sua própria empresa dentro do stand do evento", explica o executivo.





O Centro Comercial Colombo, pela sua dinâmica e localização, tem uma afluência média diária de visitantes na ordem dos 70 mil, o que faz deste local um ponto promocional de excelência junto do público consumidor.





Ao longo deste evento, as empresas participantes podem desenvolver contactos com distribuidores e retalhistas, aproveitando esta ação promocional e esta presença em Lisboa para alargar a oferta de produtos e serviços dos Açores no mercado nacional.





Esta 3ª edição Taste Azores pretende dar continuidade à estratégia Marca Açores, "estimulando os consumidores para a escolha de produtos e serviços certificados, oriundos de uma Região que se pauta por um elevado nível de sustentabilidade, onde a tradição e a modernidade se conjugam em torno do respeito pelos recursos naturais do arquipélago", finaliza a nota.