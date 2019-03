Taroleiros de Angra atingem maioridade

As mais lidas

As recentes manifestações dos coletes amarelos, em França, serviram de mote à comissão formada por Artur Freitas, César Fonseca e Pedro Santos. Assim, “Taroleiros a Protestar pela Cultura Popular” é o tema desde ano, que conta com mais de 50 figurantes, quase todos oriundos da Tourada dos Estudantes e irão descer a Rua da Sé, esta sexta feira (dia 1 março), “lá pela meia noite, mais coisa menos coisa”, anunciam os responsáveis em nota informativa.

Os “Taroleiros de Angra” cumprem, em 2019, 18 anos de desfiles e animação, fazendo já parte do Carnaval terceirense desde 2002, protagonizando sempre uma espécie de abertura do Entrudo na sexta feira gorda da cidade património mundial açoriana.

