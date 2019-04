TAP com plano de contingência para limitar "ao máximo impacto" da greve de motoristas

As mais lidas

O ministro afirmou que com a requisição civil, que entrou hoje em vigor, os motoristas que estão de escala ficam de imediato obrigados a cumprir os serviços mínimos.

Siza Vieira adiantou ainda que também as unidades autónomas de gaseificação de Faro e Olhão "precisam de abastecimento nas próximas horas para não ser prejudicado o abastecimento à região do Algarve".

"Nos aeroportos de Lisboa e de Faro, não tendo sido assegurado o abastecimento, atingimos níveis críticos de reservas de combustível de abastecimento dos aviões", afirmou Siza Vieira numa conferência de imprensa realizada no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, acrescentando que, se não for retomado o abastecimento nas próximas horas, o país pode "vir a ter perturbações das operações aéreas".

"A TAP aguarda que esta situação se resolva com a maior celeridade possível por parte dos intervenientes", acrescentou a fonte oficial da transportadora.

A mesma fonte admitiu que "até ao momento a operação ainda decorre com normalidade", mas afirmou ter "cancelado um voo (TP1907 Lisboa–Faro) devido à impossibilidade de abastecimento" na cidade algarvia.

A TAP elaborou um plano de contingência para limitar ao máximo o impacto da greve dos motoristas de mercadorias perigosas e espera que a "situação se resolva com a maior celeridade possível".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok