Tânia Fonseca recebe vice-cônsul de Angola em Portugal

A vice-presidente da Câmara da Ribeira Grande, Tânia Fonseca, recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o vice-cônsul de Angola em Portugal para o setor das Comunidades, Mário da Silva, acompanhado pela presidente da AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores, Maria Cristina Borges e uma delegação da TPA – Televisão Pública Angolana.

O Consulado de Angola em Portugal está a realizar um levantamento de todos os angolanos ou naturais de Angola que residem nos Açores e, com esse propósito, reuniu com a vice-presidente da Câmara da Ribeira Grande, Tânia Fonseca.





Nascida em Angola, a ocupar um cargo para que foi eleita na Câmara da Ribeira Grande e ligada a movimentos associativistas, Tânia Fonseca recordou, na ocasião, o seu passado e o passado dos seus progenitores que rumaram a Portugal após a descolonização e elogiou o papel que a AIPA tem tido na integração dos imigrantes, adianta nota de imprensa.





“A AIPA tem prestado uma preciosa colaboração junto daqueles que procuram em Portugal novas oportunidades de vida e tem sido muito próxima do Consulado, ajudando em tudo o que está ao seu alcance”, referiu, citada na mesma nota







No decorrer do encontro, a vice-presidente mostrou abertura por parte da autarquia para “ceder um espaço ao Consulado Angolano caso se verifique a necessidade de realizar atos consulares na ilha ou o levantamento do número de angolanos que residem em São Miguel ou na Ribeira Grande.”





Tânia Fonseca não deixou passar a ocasião sem elogiar o “trabalho de excelência que tem sido desenvolvido pela AIPA junto das diferentes comunidades de imigrantes” e aflorou a questão da “institucionalização das autarquias locais em Angola.”