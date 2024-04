Surfista Frederico Morais avança para a terceira ronda em Margaret River

Na última etapa antes de o circuito ficar reduzido aos 22 primeiros do ranking, e a precisar de um bom resultado para assegurar a permanência, o surfista natural de Cascais venceu o nono ‘heat’, ao somar 15,37 pontos (8,07 e 7,3), impondo-se a Colapinto (14,5) e Dora (12,47), ambos relegados para a repescagem.

Antes do início do Margaret River Pro, na zona oeste da Austrália, Frederico Morais ocupava o 29.º lugar da hierarquia, com 7.310 pontos – o havaiano Ian Gentil ocupava o último lugar a salvo, com 10.075.

‘Kikas’ disputa o circuito mundial pela quinta vez, depois das presenças em 2017, 2018, 2021 e 2022.