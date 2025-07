UEFA decreta minuto de silêncio nos jogos do Europeu feminino

“Um momento de silêncio será respeitado em todos os jogos de hoje e amanhã [sexta-feira] no Europeu feminino, em memória de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, que morreram hoje tragicamente”, referiu o organismo.

O minuto de silêncio será respeitado nos jogos de hoje entre Bélgica e Itália (17:00 em Lisboa) e entre Espanha e Portugal (20:00), bem como nos embates de sexta-feira entre Dinamarca e Suécia e Alemanha e Polónia.

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota, que casou recentemente com a mãe dos seus três filhos, somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.