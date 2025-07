Obra de 24ME no porto da ilha de Santa Maria promove coesão social

“Esta reparação aponta para 24 milhões de euros ao fim do dia. É muito significativo numa economia geradora de riqueza ter capacidade de comportar a dimensão e a dureza desses investimentos”, afirmou José Manuel Bolieiro.

Segundo o presidente do executivo açoriano, “trata-se de um espírito de coesão social. Um espírito e missão de compreensão do valor de fixação das populações em cada uma das nossas ilhas”.

O líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava na inauguração das obras de requalificação do porto comercial de Santa Maria, uma cerimónia integrada na visita estatutária do governo à ilha.

A intervenção contempla obras de reparação dos mantos de proteção da cabeça e do molhe, repavimentação da plataforma do cais e reabilitação das infraestruturas do porto, que foi afetado pelo furacão Lorenzo em 2019 e pela tempestade Efrain em dezembro de 2022.

José Manuel Bolieiro salientou a “capacidade de aproveitar uma situação negativa” para “transformá-la numa oportunidade positiva”, uma vez que o porto tem hoje “melhores condições de operacionalidade”.

“Estamos a falar de uma infraestrutura que vale milhões e que não tem uma perspetiva rápida de retorno económico. É uma infraestrutura mais dedicada, sob ponto vista humano, à garantia da acessibilidade do que propriamente à expectativa do retorno económico”, reforçou.

Em 04 de setembro de 2024, o presidente do Governo dos Açores apontou para maio de 2025 a conclusão das obras de reparação daquele porto, inicialmente orçadas em 21 milhões de euros.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.