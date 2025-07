Presidente do parlamento dos Açores defende “frente insular” para pressionar República

“Queremos olhar para o futuro e construir esse futuro também em conjunto. Temos desafios que são comuns e que são complexos e se tivermos a união dos dois parlamentos a probabilidade de sucesso é maior”, afirmou.

Luís Garcia falava à margem de uma reunião com o reitor da Universidade da Madeira, no Funchal, no âmbito de uma vista oficial de dois dias a esta região autónoma, que termina hoje.

“Falo, por exemplo, do aprofundamento da autonomia, falo da revisão da Lei das Finanças Regionais, que são dois temas importantes para as regiões, que requerem uma consolidação interna e uma frente comum, uma frente insular, para podermos fazer alguma pedagogia e conseguir avanços a nível da República”, reforçou.

O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores reconheceu haver diferenças entre os dois arquipélagos, mesmo quando os órgãos de governo próprio são da mesma cor política, como ocorre atualmente, sob a liderança do PSD, mas considerou haver também um esforço em “pôr as coisas em cima da mesa, conversar e dialogar”.

Luís Garcia defendeu ser “mais fácil trabalhar numa frente comum”, considerando que “a República e o centralismo usam muitas vezes a nossa divisão, ou suposta divisão, para não avançar com determinadas matérias”.

“Portanto, nós temos de ter o nosso trabalho de casa muito bem feito e atempadamente feito”, reforçou.

Em relação às universidades insulares, Luís Garcia classificou-as como “pilares fundamentais” das regiões autónomas e identificou o processo de financiamento, da competência do Estado, como o principal problema.

“Não nos podemos [os parlamentos regionais] demitir de ajudar a resolver esse problema”, disse, realçando que as universidades insulares têm grande dificuldade em projetar o futuro devido à imprevisibilidade ao nível do seu financiamento.

No decurso da visita à Madeira, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores participou nas cerimónias comemorativas do Dia da Região Autónoma e das Comunidades Madeirenses, na terça-feira, e manteve contactos com várias entidades, tendo participado também numa reunião de preparação das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, fórum que junta os dois arquipélagos portugueses, Canárias e Cabo Verde.