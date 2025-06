Revisão do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da Ribeira Grande

Segundo um aviso publicado hoje no Jornal Oficial dos Açores, a autarquia decidiu, na reunião ordinária de 12 de junho, dar início ao período de discussão pública da Revisão do Plano de Salvaguarda da Zona Histórica e estabeleceu o período de discussão pública de 30 dias seguidos contados a partir do quinto dia útil após a publicação.

Os interessados poderão apresentar, por escrito e de forma fundamentada, qualquer reclamação, observação ou sugestão, através de formulário eletrónico disponível no endereço de internet da Câmara Municipal, ou através de carta dirigida ao presidente da autarquia.