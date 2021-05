Startup Angra promoveu 'Boot Camp' de Empreendedorismo Social

De acordo com nota, o 'Boot Camp' contou com outros participantes, desde instituições sem fins lucrativos, a empresas e particulares que durante três dias trabalharam em diversas vertentes ligadas à implementação de projetos de cariz social, desenvolvendo os conceitos de empreendedorismo e inovação social, de marketing social, de liderança, de finanças para organizações não profissionais, da realização de pitch’s e inteirando-se do 'StartUp Academy Plan'.





Os participantes tiveram também a possibilidade de assistir a uma palestra informativa sobre os apoios governamentais existentes nesta área, levada a cabo por Maria Vitória Soares, da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego.





No final foram apresentados os projetos de empreendedorismo social e solidário, nomeadamente a ACM apresentou o projeto “ArteSãos” que consiste em dar resposta social para pessoas com deficiência que não se enquadram nas existentes.





A UMAR Açores apresentou o projeto “To You”, uma estrutura de apoio, acolhimento, formação, sensibilização, autonomização e integração na sociedade para público LGBTI+.





A AIPA apresentou o projeto “Do mundo para as ilhas” que consiste na valorização da diversidade de culturas, saberes e histórias de vida dos imigrantes.





A Cáritas da Ilha Terceira apresentou o projeto “Bota Sentido” que visa criar oportunidades para promover a integração e a coesão social em públicos jovens em situação de vulnerabilidade social.





A nota explica ainda que o 'Social Up' foi um 'Boot Camp' destinado a entidades do setor social e solidário, que pretendeu apoiar na implementação de novos projetos e alavancar projetos já existentes, realizado em formato online no início do presente mês. Este foi um projeto da responsabilidade da Territórios Criativos promovido pela StartUp Angra e pelo município de Angra do Heroísmo.