StartUp Angra comemora sete anos de existência

No evento de comemoração, foram entregues lembranças às empresas que terminaram recentemente a sua ligação com a incubadora ou que terminam até ao final do corrente ano, indica nota de imprensa da autarquia de Angra do Heroísmo.





Desta forma, foram homenageadas as empresas/projetos: Ponto V, Rollafilm, Et Cetera for Families, Gestinazor, Agência Pula e Next Software.





Foi também apresentado um resumo de um estudo, elaborado por Margarida Silva, estudante do curso de gestão da Universidade do Algarve e bolseira da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que apurou que desde 2020 realizaram contratos de incubação com a StartUp Angra 109 projetos, mantendo-se em funcionamento 77 projetos empresariais, o que demonstra uma taxa de sucesso de 70% para os projetos que se incubaram na StartUp Angra.





A nota de imprensa adianta que é objetivo do município de Angra do Heroísmo dar continuidade ao trabalho realizado, de “fomento ao empreendedorismo e apoio ao tecido económico local, através do estímulo à criação de empresas ou do próprio emprego”.